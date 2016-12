Un film d'animation pour jeune public : CHOUETTE...UN NOUVEL AMI !

C'est le 28 septembre (ohhhh, c'est demain ;-) ) que sortiront sur les écrans français 6 films d'animation courts, réunis au sein d'un programme de 43mn sur le titre de CHOUETTE...UN NOUVEL AMI (liste des salles programmant le film)

Le pitch : Il est des moments dans la vie où l’on se sent bien seul. Et puis tout à coup, au détour d’un chemin, une rencontre ! Alors à nouveau, tout nous semble beau… 6 histoires courtes pour nous conter la joie de trouver un ami.

Ce film d'animation, distribué par Les Films du Whippet, est donc une ode à la découverte de l'amitié.

En effet, si cet ensemble de CourtMétrages essentiellement Iraniens (5 films sur les 6) présente l'intérêt majeur de constituer un savant assemblage de différentes techniques d'animation (animation 2D, animation 3D, stop motion, Éléments découpés,...), ces techniques se retrouvent au service d'histoires sans paroles (mais pas sans sons) où le charme bucolique des images rajoute à une certaine poésie de personnages découvrant l'amitié.

Dès 4 ans, les enfants (et les parents) seront charmés par ces histoires qui permettent d'explorer leur imaginaire autour de la magie de l'amitié.

Je rajoute un "plus plus" pour le magnifique "Le moineau et l'épouvantail".