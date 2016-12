Pathé Distribution soutient Les Toiles Enchantées

Vu sur CinéTribulations en 2010 :

"Présidée par Alain Chabat, L'Association LES TOILES ENCHANTÉES propose gratuitement aux hôpitaux pédiatriques ainsi qu’aux centres spécialisés pour enfants et adolescents malades et handicapés, depuis 1997 et dans toute la France, des projections de films récents, simultanément à leur sortie en salle (voire parfois même en avant-première) et souvent en présence des acteurs/actrices et/ou metteurs en scène et ce, sur un écran géant monté pour l’occasion."

Du coup, l’association Les Toiles Enchantées a permis, depuis plus de 15 ans, à des milliers d’enfants hospitalisés de voir des films à l'affiche, voire parfois en avant-première, dans tous les hôpitaux de France.

Plus d'infos officielles par là :

Site internet Les Toiles Enchantées

Twitter Les Toiles Enchantées

Facebook Les Toiles Enchantées

Et si j'en reparle aujourd'hui, moi qui n’écris que peu, c'est parce qu'un Distributeur soutient officiellement l'Association d'Alain Chabat :

Pathé reversera 1€ sur chaque place achetée pour toutes les séances de La Belle et la Bête le dimanche 30 mars et toutes les séances du film Supercondriaque le dimanche 6 avril !