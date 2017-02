Le Neko Light Orchestra, c'est ça :



Une première série de dates en janvier dernier pour la mini-tournée 'Les Echos de la Vallée du Vent' qui a rempli les salles de cinéma (les connaisseurs auront d'ailleurs reconnu, sur la photo, la grande salle du Gaumont Wilson à Toulouse). Une deuxième série de dates à partir du 19 avril 2014.

C'est aussi et surtout un groupe de musiciens geeks et déjantés de reprise de musiques de films et de jeux vidéo. Un génial groupe de rock mélodique français formé en 2011 à Toulouse.

Tous les musiciens de l’orchestre sont compositeurs arrangeurs ; de multiples couleurs musicales se croisent au service d’une musique créée par ces passionnés de cinéma, musiques de films, jeux vidéo et japanimation. les Nekos (le petit surnom des membres du groupe) enregistrent également et depuis tout récemment diverses créations originales pour des jeux vidéos indépendants ou web série, et toutes ces productions musicales inédites vont amener le groupe petit à petit à se concentrer sur ses propres univers de création, tout en continuant les hommages aux compositeurs qui les inspirent...

Pour l'instant et après le succès de la tournée à guichet fermé en janvier à travers la France (oui, bon, je sais, ça fait un peu communiqué de presse, mais en même temps : c'en est un ! ;-)), le Neko Light Orchestra revient en salle 1 du Gaumont Toulouse Wilson pour la version longue du concert « Echos de la Vallée du Vent » (2H15), hommage aux musiques des films de Hayao Miyazaki, en live devant l’écran de la salle de cinéma.

Une guest exceptionnelle :

Cécile Corbel et ses musiciens seront en live le 24 avril prochain pour la version longue des Echos de la Vallée du Vent (2H20) à Toulouse en salle 1 du Cinéma Gaumont Wilson.

C'est à priori la seule collaboration scénique de l'année entre la compositrice d' Arrietty, le petit monde des chapardeurs et The Neko Light Orchestra, pour une soirée exceptionnelle autour des univers d'Hayao Miyazaki et du Studio Ghibli, pour 30 minutes de live de ses compositions pour ce film.

Pourquoi cette date unique avec Cecile Corbel ? Car le groupe se lance dans la production de ce spectacle (avec tous les risques que cela comporte) et pour la première les Nekos souhaitent jouer chez eux à Toulouse (et oui, ils sont #Toulousains !), avant de conquérir le monde !

De fait, pour cette première, les membres du groupe désiraient vivement la présence et les notes de musiques de celle qui a déjà fait le pont entre les artistes français et les univers de Miyazaki, comme un symbole important pour eux.



Cette soirée sera très certainement un moment rare d’émotion pure, avec le confort cinéma, de belles ambiances de lumières, les images des films et le son live mixé en 7.1.

Une bande-annonce qui donne envie :

Qui en sera ??